Kirkevalget overskrider 70 millioner kroner

Den norske kirke har brukt over 70 millioner på årets kirkevalg.

Omtrent halvparten av budsjettet er «lokale tilskudd» til gjennomføring av valget, skriver Dagen.

Posten er på omtrent 33 millioner kroner, og innebærer blant annet lønn og opplæring til 15 000 valgfunksjonærer som skal betjene de 2700 valglokalene.

Drøyt åtte millioner har gått til en ny plattform som skal muliggjøre digital stemming, mens seks millioner er gått til markedsføring og kommunikasjon.

Kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum mener det er naturlig at valget koster penger, men er enig i at 70 millioner kroner er for mye.

– Det er ikke bærekraftig at vi bruker så store ressurser, både økonomi og personal, på kirkevalget. Vi jobber stadig med å finne nye måter å gjøre dette på, sier hun til avisa.

Valgdagene i årets valg er 10. og 11. september, mens digital forhåndsstemming er tilgjengelig fra 10. august til 6. september. Ved siste kirkevalg i 2019 var valgdeltakelsen på 12,6 prosent. (NTB)