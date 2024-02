Kiosk ranet i Oslo

En kiosk på Bislett ble ranet i natt av en person med det som så ut som et skytevåpen. Personen fikk med seg sigaretter.

Oslo-politiet varsler at gjerningspersonen var maskert, men at de har en beskrivelse å gå etter. Den er så vag at de ikke vil gå ut med den. Den ansatte i kiosken har forklart at det ble truet med det som så ut som et skytevåpen.

– Det er naturligvis noe vi tar på alvor, og vi har satt inn store styrker i søket etter gjerningspersonen, sier operasjonsleder Bjørn Gunnar Nysæter i Oslo-politiet til NTB.

Den ansatte skal ha vært alene på jobb, men en person som var kunde i kiosken, ble vitne til hendelsen

(NTB)