Kinesisk rakett i oppløsning

Den kinesiske raketten som har falt ukontrollert mot jorda, gikk natt til søndag i oppløsning over Indiahavet. Kina opplyste at den 18 tonn tunge Chang Zheng 5B-raketten kom inn i atmosfæren over Middelhavet klokka 04.12 norsk tid.

Ti minutter senere landet de siste restene av raketten på et punkt i Indiahavet, ifølge koordinatene som Kina oppga. Det var frykt for at raketten var så stor at enkelte deler ikke ville brenne opp og derfor kunne lande på jorda.