Kina etterforsker sykehusbrann - direktør pågrepet

Kina har startet etterforskning etter at en brann krevde 29 liv på et sykehus i Beijing. Brannen startet i en fløy for kritisk syke pasienter, ifølge myndighetene.

Tolv personer, inkludert sykehusdirektøren, er pågrepet av politiet i forbindelse med etterforskningen.

Etterforskningen ble kunngjort onsdag, skriver den kommunistparti-styrte avisen Beijing Daily.

Innledende etterforskning viser at brannen kan ha startet på grunn av brannfarlig maling.

Brannen brøt ut like før klokken 13 dagen før på Changfeng-sykehuset i Fengtai-distriktet i Beijing. Tallet på døde var onsdag morgen 21, men er nå nettopp oppjustert til 29.

26 av de omkomne var pasienter.

Det er ikke oppgitt hvor mange som ble skadd eller tilstanden for de skadde.

(NTB)