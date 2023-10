Kilder til NRK: Kari Nessa Nordtun sjekkes for statsrådsjobb

Avtroppende ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun, har vært i dialog med Statsministerens kontor (SMK) i dag. Det dreide seg om en bakgrunnssjekk, en såkalt vetting, ifølge NRKs kilder.

En slik sjekk gjennomføres av alle potensielle statsråder. Hensikten er å avdekke forhold som kan skape trøbbel for politikere som skal sitte i regjeringen.

Det er ingen tvil om at mange Ap-politikere – og statsminister Jonas Gahr Støre selv – ønsker Nessa Nordtun inn i regjeringen. Der blir det nå, ifølge NRKs opplysninger, en ledig jobb som kunnskapsminister. Som tidligere ordfører kjenner Nessa Nordtun skolefeltet godt.

Men Kari Nessa Nordtun er en svært populær politiker og kan være aktuell for ulike poster i regjeringen. Hun ledet blant annet Arbeiderpartiets energiutvalg, som i vinter ga råd til partiledelsen om strømpolitikken.

At hun har tre små barn og bor i Stavanger, kompliserer bildet, ifølge kilder. Men mens kilder tidligere denne uken antydet at nettopp hensynet til familien gjorde Nessa Nordtun uaktuell for regjering nå, skal dette bildet ha endret seg, får NRK opplyst.