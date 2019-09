Keshvari erkjenner regningsjuks

Frp-politiker Mazyar Keshvari erkjenner å ha levert regninger for fiktive reiser for 450.000 kroner, melder Aftenposten. Keshvari er siktet for grovt bedrageri og har sagt seg villig til å la straffesaken bli behandlet som en tilståelsesdom.