Kennedy skal jobbe for Trump

Robert F. Kennedy jr., som nylig varslet at han ville stoppe sin kampanje som uavhengig presidentkandidat, sier han får en rolle i Donald Trumps såkalte overgangsteam, skriver NTB.

Dette er en gruppe som skal hjelpe Trump med å utpeke regjeringsmedlemmer dersom han vinner høstens presidentvalg.

I et intervju på meldingstjenesten X sier Kennedy at han er blitt bedt om å delta i teamet, ifølge The New York Times.

Tulsi Gabbard, som var Kennedys visepresidentkandidat, har fått samme forespørsel. En av Trumps rådgivere, Brian Hughes, bekrefter opplysningene.

Både Kennedy og Gabbard har tidligere tilhørt venstrefløyen i Det demokratiske partiet. Så sent som for fire måneder siden hevdet Trump at Kennedy var en «venstreradikal galning».

I forrige uke kunngjorde Kennedy imidlertid at han stanset sin valgkamp og i stedet ville støtte Trump. Han understreket at han ikke avslutter kampanjen helt, men at han vil forsøke å fjerne navnet sitt fra valglistene i vippestater.