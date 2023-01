Kaski vil ikke stille som SV-leder

Kari Elisabeth Kaski (35) vil ikke stille som leder i SV, opplyser hun selv i en melding på Facebook.

– Jeg vet dette vil skuffe veldig mange. Og det er en beslutning som gjør meg ulykkelig. Men jeg har kommet frem til at det er det riktige valget for meg i den situasjonen jeg og min familie er i nå, skriver hun i innlegget.

Da Audun Lysbakken trakk seg fra ledervervet i SV i november ifjor, seilte Kaski opp som et av flere navn på mulige arvtakere. Kun nestleder Kirsti Bergstø har stilt som lederkandidat.

I innlegget skriver Kaski at det var vanskelig å bestemme seg for å ikke stille som leder i partiet. Hun er for øyeblikket i foreldrepermisjon etter det hun selv beskriver som et tøft svangerskap og barseltid.

– Beslutninga har tatt tid fordi jeg tar på alvor at så mange i partiet ønsker meg som ny leder. Det er en enorm tillitserklæring, skriver Kaski.