Karianne Tung vil ikke stille til Stortinget igjen

Det skriver hun på sin Facebook-side mandag kveld.

– Derfor har det ikke vært en enkel beslutning og det har tatt tid, men nå har jeg bestemt meg. Denne gangen ønsker jeg ikke å stille til valg som stortingskandidat. Selv om beslutningen har vært krevende å komme fram til, vet jeg at det er den rette for meg, skriver hun blant annet.

Tung begrunner det blant annet med at hun vil ha mer tid til familien.

I innlegget kommenterer hun også kort situasjonen i Trøndelag Arbeiderparti.

– På sitt beste er lokallaget mitt et lag som er tydelig, som kommer med løsninger og er visjonære. Jeg mener den endelige stortingslista bør være samlende og med folk som brenner for Trøndelag og Norge, for oss trøndere og for de mulighetene som finnes hos oss – for de er det ikke få av.