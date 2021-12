Karantene-jul for Audun Lysbakken

Sv-leder Audun Lysbakken og familien må feire jul i karantene. Det skriver Lysbakken på Instagram.

– Nedtur, men desto mer tid for barna og meg til å bygge årets pepperkakehus, skriver han under et bilde av det ferdigstilte pepperkakehuset.

Pepperkakehuset skal forestille familiens hjem på Holmlia i Oslo.