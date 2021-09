Kan stille som fungerande leiar

Nestleiar i KrF, Olaug Bollestad, seier til VG at ho har stor medkjensle for det Kjell Ingolf Ropstad har vore gjennom, og at ho forstår avgjersla hans om å trekke seg som statsråd og partileiar.

– Eg er første nestleiar og slik sett er eg klar til å leie partiet fram til ny leiar er valt, dersom det skulle vere naudsynt, seier Bollestad til avisa.

På spørsmål om ho stiller seg open til å bli valt til ny partileiar, svarar ho:

– No skal partiorganisasjonen ha ein prosess fram mot nytt leiarval, og i respekt for den prosessen vil eg nå ikkje svare på spørsmålet om eg er leiarkandidat.

Tidlegare KrF-leiar Knut Arild Hareide seier til VG at han ikkje er aktuell som ny partileiar.