Kampfly og helikopter skutt ned i Donbas

Ukrainsk luftvern skal ha skutt ned et russisk kampfly og et militærhelikopter i Donbas i Øst-Ukraina, melder nettstedet Kyiv Independent som siterer forsvarskilder. Flyene skal ha blitt skutt ned med et anti-missilsystem, ifølge ukrainske myndigheter.

For en time siden meldte Ukrainas generalstab at de hadde skutt ned et russisk troppetransportfly av typen Ilyushin Il-76 fire mil sør for hovedstaden Kyiv.