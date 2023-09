Kadyrov tilbakeviser sykdom

Den omstridte lederen av Tsjetsjenia, Ramzan Kadyrov (46), har lagt ut en ny video der han smiler og oppfordrer folk til sportstlig aktivitet.

Videoen ser ut til å være et utspill for å tilbakevise rapporter fra ukrainsk etteretning om at han er syk, skriver AFP.

– Jeg anbefaler sterkt at alle som ikke kan se forskjell på sannhet og løgn tar seg en tur, får seg litt frisk luft og får orden på tankene, sier Kadyrov i en video som er lagt ut på hans egen Telegram-kanal.

Det har vært mange spekulasjoner i flere måneder om Kadyrov er syk. De siste meldingene har handlet om at han ligger i koma.

Kadyrov ble valgt til president i Tsjetjenia i 2007, etter først å ha vært en opprørsk krigsherre. Han har lenge kalt seg selv Putins fotsoldat.

Kadyrov har vært en entusiastisk tilhenger av Russlands krig mot Ukraina, og har sendt egne soldater inn i krigen.