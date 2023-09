Kabinansatt mistenkes for promille

På Oslo Lufthavn har politiet pågrepet en kabinansatt grunnet mistanke om promille, skriver politiet på X. Vedkommende skal tas prøve av i arresten.

Politiet hadde fått tips om at det luktet alkohol av mannen og sier til Romerikes Blad at han var på stigende rus, og langt over det en kabinansatt kan ha.

Mannen er en britisk statsborger og blir anmeldt, ifølge politiet.

Tidligere i sommer ble en annen kabinansatt dømt til 60 dagers fengsel for å ha vært ruset på jobben, også dette på Oslo lufthavn.