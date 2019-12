Kabel vil gi økning i strømprisene

Utenlandskabelen som er planlagt mellom Norge og Storbritannia, vil gi et samfunnsøkonomisk overskudd, men høyere strømpriser, melder NVE. I NVEs analyse vil kabelen gi et samfunnsøkonomisk overskudd på 8,5 milliarder kroner over levetiden på 40 år.