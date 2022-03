Justisministeren vil avgrense kor mykje private kan tene på mottak

Justisminister Emilie Enger Mehl vil avgrensa kor mykje private får tene på å drive flyktningmottak, skriv Nationen.

Dei flest akuttmottaka for ukrainske flyktningar er drivne av private.

Mehl seier dei skal få tene noko på å driva på oppdrag frå staten, men at det er viktig at dei ikkje får betalt for mykje.