Justert scenario for ankomster av ukrainske flyktninger

UDI øker anslaget på flyktninger fra Ukraina og planlegger for mottak av 60 000 flyktninger.

– Regjeringen fortsetter å rigge Norge for å håndtere at flere titusen ukrainske flyktninger kan komme hit i månedene som kommer. Vi må ta høyde for at flyktningstrømmen kan vare lenge, og regjeringen har derfor bedt politiet opprette et nytt registreringssenter på Gardermoen, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl i en pressemelding.

Det nye registreringssenteret vil ved full kapasitet kunne registrere opptil 200 asylsøkere om dagen.