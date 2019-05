Jussprofessor mener Kallmyr bør gå

Jussprofessor Mats Andenæs mener at justisminister Jøran Kallmyr bør gå av, hvis han er delaktig i brudd på utlendingsloven, skriver Dagbladet. I går skrev Aftenposten at UDI mener at en au pair fra Filippinene arbeidet ulovlig hos justisministeren.