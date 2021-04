Jordskred i Tana, hytter evakuert

I Finnmark har et større jordskred tatt med seg rundt 250 meter av fylkesvei 98 ved Steinvik i Tana, melder Vegtrafikksentralen. Tre personer er evakuert fra et hyttefelt i nærheten. Det er ikke tegn på at folk er tatt av jordskredet.