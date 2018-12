Jordskjelv på Ny-Caledonia

Et jordskjelv med styrke 7,6 ble onsdag registrert utenfor Ny-Caledonia sørvest i Stillehavet: Det er sendt ut tsunamivarsel for den franske øygruppen og nabolandet Vanuatu. Jordskjelvet hadde sentrum 15 mil øst-sørøst for øya Maré i Loyautéøyene.