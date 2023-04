Jordskjelv i havet ved Indonesia

Det er sendt ut tsunamivarsel etter at et jordskjelv har skjedd vest for Sumatra i Indonesia, melder Reuters. Ifølge det amerikanske jordskjelvobservatoriet USGS hadde skjelvet en styrke på 7,1.

Skjelvet hadde sitt senter 170 kilometer ute i havet sørøst for Teluk Dalam. Dybden er anslått å være 15,5 kilometer.

Oppdatert: Tsunamivarselet er avblåst, melder indonesiske myndigheter.