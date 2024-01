Jomfrutur for verdens største cruiseskip

Verdens største cruiseskip har lagt fra kai i Miami på sin aller første tur, skriver BBC.

Royal Caribbean's «Icon of the Seas», som blant annet er sponset av fotballstjernen Lionel Messi, er 365 meter langt, har 20 dekk og kan maksimalt frakte 7600 passasjerer, samt et mannskap på 2350.

Skipet går på naturgass, og miljøvernere har advart om at det vil lekke skadelig metan i lufta.