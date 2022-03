Johnson:– Putin setter hele Europa i fare

Den britiske statsministeren Boris Johnson anklager Russlands president Vladimir Putin for å sette hele Europa i fare etter at russiske styrker angrep et atomkraftverk i Ukraina natt til fredag, melder nyhetsbyrået AFP.

Johnson vil be om et hastemøte i FNs sikkerhetsråd i løpet av de kommende timene.