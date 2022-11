John Carew dømt til fengsel

John Carew (43) er dømt til fengsel i ett år og to måneder. Han dømmes for grovt skattesvik. Han må betale 540.000 kroner i bot.

I dommen står det:

Retten har kommet til at Carew skal dømmes for grovt uaktsomt grovt skattesvik for hele tiltaleperioden. Videre har retten kommet til at Carew skal dømmes til fengsel i ett år og to måneder, og at han skal betale en bot på 540 000 kroner.

I tiltaleperioden har Carew levert selvangivelser til norske skattemyndigheter som om han var skattemessig bosatt i Storbritannia. Etter skatteloven er imidlertid en person som oppholder seg i mer enn 183 dager i Norge i løpet av 12 måneder skattepliktig til Norge. Tiltalen bygger på at Carew var skattemessig bosatt i Norge gjennom hele tiltaleperioden. Carew bor nå i Oslo.

– Jeg skjønner at jeg burde ha forstått bedre, men jeg gjorde ikke det. Det som er viktigst for meg å si er at jeg ikke har gjort noe med vilje, sier John Carew i retten.

Forsvarer til Carew, Berit Reiss-Andersen, mener at saken burde vært håndtert som en tilståelsessak. Fordi han har innrømmet de faktiske anklagene, og har hele tiden ment at han ikke har gjort noe med vilje, skriver VG.

– Retten har kommet til at han har handlet grovt uaktsomt, men ikke med forsett. Dette har vi hevdet hele tiden, og Carew har vært klar på at han har ønsket å gjøre opp for seg, sier Reiss-Andersen.

Reiss-Andersen ba retten om å dømme den tidligere fotballstjernen til samfunnsstraff, mens Økokrim mente Carew skal sone to år i fengsel og få en bot på over en halv million kroner for skattesvik.