Joe Biden: – Jeg kommer til å vinne igjen

President Joe Biden er fredag på et valgkampmøte i Madison i Wisconsin. Her er han klar og tydelig fra talerstolen om at han fortsatt vil stille som presidentkandidat for demokratene.

– Jeg blir værende i løpet. Og jeg kommer til og vinne igjen.

Videre slår han fast at han ikke vil la én debatt ødelegge «flere års arbeid».

Biden kommer også med et stikk til motstanderen Donald Trump etter forrige ukes presidentdebatt på CNN. Han viser til at Trump under en 4.juli-tale i 2019 uttalte at George Washington i 1776 ved å «ta kontroll over flyplassene».

– Og folk snakker om at jeg roter med ordene!