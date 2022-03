Jesper Saltvik Pedersen tok gull

Jesper Saltvik Pedersen utklassa søndag morgon konkurrentane i slalåm, og vann med det sitt fjerde gull i Paralympics i Kina. Han vann med over seks sekund på nummer to som var nederlandske Niels de Langen. I tillegg til dei fire gulla har Pedersen også vunne eitt sølv under leikane.