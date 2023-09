Jernbanedirektoratet anbefaler toetasjes tog på Østlandet

Jernbanedirektoratet har gjennomført en konseptvalgutredning (KVU) for å finne tiltak som kan øke kapasiteten for regiontogene på Østlandet uten kostbare baneutbygginger. Utredningen viser at toetasjes tog er beste alternativ for økt kapasitet og komfort i togene.

Det skriver Jernbanedirektoratet i en pressemelding mandag formiddag.

Utredningen er gjennomført på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, og mandag 18. september overleverte Jernbanedirektoratet sin anbefaling til departementet.

Avdelingsdirektør i Jernbanedirektoratet, Jan Frederik Geiner, sier at de etter å ha vurdert flere ulike alternativer, anbefaler å gå til innkjøp av toetasjes tog som kan settes i trafikk i 2030.

Jernbanedirektoratet har beregnet at det vil koste 8,5 milliarder kroner å innføre to-etasjes tog på Østlandet. I tillegg er det beregnet at kostnaden for å utbedre infrastruktur er rundt 600 millioner, i tillegg til kostnader for flere hensettingsplasser for togene.