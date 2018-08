Jensen forklarer sin kontakt med kriminelle

En dypt konsentrert Jensen stod i flere minutter alene utenfor rettssal 250 i Oslo tinghus torsdag. Klokken 09.30 entret han vitneboksen, og startet med å fortelle om barndommen.

61-åringen forteller også mye om sin første tid som politimann på 1970- og 1980-tallet.

– En ny verden åpnet seg

– Vi gikk i Donald Duck-uniformene på ordensavdelingen, og fikk båtlue i bilpatruljene. Det var mye fotpatruljer. Jeg tok det opp med stasjonssjefen at det ble mye løping og lite resultat. Han syntes det var litt vel drastisk at vi skulle få lov til å jobbe sivilt, sier Jensen.

Likevel ble det gitt anledning til å gå uten uniform.

– Da åpnet det seg en ny verden for meg, sier Jensen.

Jensens tette kontakt med kilder, kriminelle og ikke minst Gjermund Cappelen var et viktig og omstridt tema i tingretten.

2003: Eirik Jensen i intervju med NRK i 2003 der han snakker om å prate med kriminelle for å få «know how» om hvordan kriminelle tenker. Foto: NRK

Jensen startet som politimann i 1974. Han forteller nå hvordan han nesten helt fra begynnelsen av karrieren begynte å snakke med kriminelle.

– Man måtte snakke med dem som hadde kommet inn i dette problemområdet og gjort dårlige valg. Det er mye å hente der. Hver gang vi pågrep folk, ble de kjørt til Vika for stripping og ransaking. Det ga oss en unik mulighet til å snakke med folka, sier Jensen.

– En forbannelse

– Om vi greide å være litt kule, litt avslepne, brautende og nonchalante, så fikk man den tilliten. Om vi også kunne bidra på en måte, fikk vi enda mer tillit, sier Jensen.

Også før politikarrieren var Jensen opptatt av å møte folk. I starten av sin forklaring kom 61-åringen inn på dette:

– De gutta jeg hadde kontakt med, var håndverkere, mekanikere og folk fra alle samfunnslag. Jeg har alltid vært glad i folk. Det har vært en viktig greie for meg. Publikum. Men det skulle gå mange år for det ble manifestert som en ideologi, sier Jensen.

Han sier at folk ikke hadde mobiltelefoner på denne tiden, og man måtte møte folk.

– For meg var dette viktig, men det har også blitt en forbannelse, sier Jensen og tenker på rettssaken han nå sitter tiltalt i.

Drakk kaffe med kriminelle

Jensen var ansatt i ordensavdelingen på 1980-tallet, og 61-åringen forteller hvordan han skjønte at man for å ramme de rette måtte ta bakmenn. Ordensavdelingen og uropatruljen ville verve informanter. – Man må oppsøke disse gutta, sier Jensen.

FORKLARER SEG: Eirik Jensen i vitneboksen på dag tre av ankesaken. Foto: Tegning: Esther Maria Bjørneboe / NRK

– Man trenger ikke en mastergrad for å skjønne hvorfor, men det handler om menneskelige relasjoner, vise at man tenker annerledes enn massen, sier Jensen.

Den tidligere politimannen mener han tidlig forstod hvordan han kunne jobbe effektivt. Han drakk kaffe med kilder og møtte folk.

– Jeg hadde et lite plusspoeng som jeg så lenge før mange andre. Jeg skjønte at kontaktene mine kunne bli utslagsgivende, sier Jensen.

Han forteller også at notoriteten var så som så eller «comme ci comme ça», på denne tiden, og at kilder ofte ble møtt alene. Samfunnsansvaret og resultatene var det viktigste, sier han.

Jensen gir også en forklaring på hvor lite han visste om informantenes egen virksomhet.

HASJSMUGLEREN: Gjermund Cappelen følger saken fra raden bak Eirik Jensen. Bildet er fra tirsdag. Jensen forklarer seg fra vitneboksen i dag. Foto: Ola Hana

– En informant snakker sjelden om egen virksomhet, han snakker helst om noe som er mye større. Det er omtrent som de tre bukkene Bruse, sier Jensen.

Cappelen dukker opp

Etter å ha forklart seg i omtrent tre timer, kom Jensen inn på Gjermund Cappelen:

– Vi har kommet til 21.3 1993. Da dukker Gjermund Cappelen opp. Jeg var på Omega/Uro-patruljen, og ble varslet av Øyvind Olsen om at han hadde en kar i en sak som kunne være interessant for politiet, sier Jensen.

Flydroppsaken – arkiv fra Dagsrevyen i 1993 Du trenger javascript for å se video. Flydroppsaken – arkiv fra Dagsrevyen i 1993

– Det var det som etter hvert ble Flydropp-saken. Vi var et team som jobbet med denne. Arbeidet begynte høsten 1993, der Cappelen var en aktiv informant, sier Jensen.

Jensen vil utdype langt mer om sin kontakt med Cappelen, videre i rettssaken. Like etter at han kom inn på sin forklaring om Cappelen, besluttet lagmannsretten at dørene lukkes for media og publikum ut dagen.

Forteller om penger

I forrige runde, i tingretten, var også Jensens utstrakte kontantbruk et omstridte tema. I ankesaken i Borgarting lagmannsrett i dag har Jensen i løpet av første del av forklaringen nevnt «cash is king» tre ganger. 61-åringen forteller at han kunne selge fisk, dykke og tjene penger.

– Det ble en del av en ung manns erfaring at «cash is king», for å si det litt populært, sier Jensen.

Kontantinnskudd er en viktig del av tiltalen mot Jensen. Jensen har i en fireårsperiode i livet som tiltalen tar for seg, satt inn over 300.000 kroner på en konto han disponerte. Spesialenheten mener blant annet det er mistenkelig at han har satt inn kontanter en rekke ganger.

– Det har stort sett vært tapsprosjekter, i beste fall har jeg gått i break-even.

Jensen snakker nå om MC-turer gjennom Europa, og sier man ofte så etter billig overnatting.

Viste frem skinnjakka

SKINNJAKKA: Eirik Jensen har ofte møtt opp i retten i den samme skinnjakka. Nå forklarer han hvorfor. Foto: Ola Hana

– Når folk har dårlig råd er «cash king». Da kan man prute og få til gode kjøp. Jeg likte å skru, og det ga grei avkastning. Vi kommer helt sikkert tilbake til det også.

Jensen forteller at han lever et enkelt liv og er lite opptatt av merkevarer og luksus.

– Så denne jakka har sikkert folk sett før. Den er jeg veldig bekvem med, sier Jensen og strekker ut armen i skinnjakka hna har på seg.

– Jeg bruker sjelden mye penger, sier han.