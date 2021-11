Jegerar stoppa på veg ut av landet

Italienske jegerar er stoppa på veg ut av landet med 2027 nedfrosne trostar, melder Tolletaten.

Det var tips til Økokrim som leia til funnet. Blant dei beslaglagde trostane blei det funne 10 måltrostar og 31 svarttrostar, som det ikkje er lov å jakta på.

– Det er ikkje så vanleg at vi kjem over beslag som dette. I mine 25 år i Tolletaten i Kristiansand kjenner eg ikkje til at vi har stoppa nokon med så mange ulovleg jakta fuglar før, seier tolloverinspektør Per Otto Smithsen i ei pressemelding.

Dei tre italienarane fekk eit forelegg på 15.000 kroner kvar for ulovleg jakt.