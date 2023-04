Japansk militærhelikopter har forsvunnet over Stillehavet

Det japanske forsvaret har mistet oversikten over et helikopter i nærheten av øya Miyakojima. Øya ligger nær Okinawa, et øyrike sør for Japan. Helikopteret skal ha flere besetningsmedlemmer om bord, ifølge den statlige kringkasteren NHK.

(NTB)