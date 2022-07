Japans tidligere statsminister Shinzo Abe skutt under en tale

Japans tidligere statsminister Shinzo Abe ble fredag skutt mens han talte i Nara-regionen i Japan, melder flere lokale medier. Tilstanden hans skal være kritisk.

Japanske medier melder at Abe kollapset etter at det ble hørt noe som lignet skudd.

Reuters siterer kringkasteren NHK på at en mann ble pågrepet på stedet. En NHK-reporter på stedet oppgir å ha hørt to smell under talen.

Abe skal ha vært bevisstløs da han ble fraktet bort fra stedet, skriver Reuters, og nyhetsbyrået Kyodo skriver at han så ut til å ha fått hjertestans før han ble hastet til sykehus.

Politiet har arrestert en 42 år gammel mann som de mistenker står bak skytingen, skriver Reuters.