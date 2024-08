Japans statsminister gir seg i september

Japans statsminister Fumio Kishida sier i en uttalelse natt til onsdag at han ikke kommer til å ta gjenvalg som partileder for det liberale partiet DLP i september. Dermed gir han seg også som statsminister. Det melder AFP.

Kishida har vært statsminister i tre år. Han har blitt mindre populær, blant annet som følge av inflasjonen i landet.

– Jeg følte at min avgang var nødvendig for å gjenreise folks tillit til LDP. Jeg har tatt denne avgjørelsen basert på hva jeg mener er best for folket, sier Kishida på en pressekonferanse natt til onsdag.