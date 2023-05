Japan har sendt ut nødvarsel – ber innbyggere søke ly

Japan har sendt ut nødvarsel ved Okinawa etter mulig rakettoppskyting fra Nord-Korea, melder nyhetsbyrået AFP. Innbyggere i byen Okinawa blir bedt om å holde seg i dekning.

Myndighetene i Sør-Korea advarer innbyggerne i hovedstaden Seoul om mulig evakuering. Ifølge nyhetsbyrået Reuters går flyalarmen i byen.

Nord-Korea varslet mandag at de i juni skal skyte opp en militærsatellitt, som de skal bruke til å overvåke USAs militære bevegelser.

Japanske myndigheter har sagt at de tror satellitt er kodeord for rakett. De fryktet at nordkoreanerne ville skyte opp en langtrekkende ballistisk rakett.

(NTB)