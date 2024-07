Jan Helge Andersen anker drapsdommen

På tirsdag ble Jan Helge Andersen dømt til to år i fengsel for drapet på 10 år gamle Lena Sløgedal Paulsen i Baneheia i 2000.

I dag ble det kjent at han anker dommen. Det bekrefter hans forsvarer Svein Holden til NRK.

– Jeg kan bekrefte at han anker dommen. Utover dette har jeg ingen kommentar på nåværende tidspunkt, sier Holden.

Det var VG som omtalte anken først.

Andersen har tidligere sonet 19 år i fengsel for overgrep og drapet på Stine Sofie Sørstrønen (8).

Bistandsadvokat for foreldrene, Audun Beckstrøm, sier til NRK at de var fullt klar over at dette var et mulig utfall.

– Ut fra egen forklaring, mener jo Andersen at denne dommen er feil. Han har hevdet hardnakket at Viggo Kristiansen var med ham hele veien, så denne anken kom ikke så overraskende på.

Beckstrøm sier at de nå skal ta en prat med foreldrene om veien videre.

– Selv om dette var en opplagt mulighet, blir det enda en ny påkjenning for foreldrene.

Det er nå opp til Lagmannsretten å behandle anken.