James May (59) til sykehus etter kollisjon i Norge



Den britiske TV-personligheten James May (59) ble torsdag sendt til sykehus etter en ulykke i Norge.

Ifølge den britiske avisa The Sun skal «Gran Tour»-stjernen ha krasjet i en vegg i 120 km/t i Tromsø under en innspilling for bilprogrammet.

59-åringen skal ha blitt lettere skadet i kollisjonen som skjedde ved den tidligere marinebasen Olavsvern.