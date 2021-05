Italiensk sanger skal ta doptest

Sangeren i den italienske gruppa Måneskin, som vant Eurovision Song Contest i går, vil ta en narkotikatest når han kommer hjem til Italia. Det sier arrangøren EBU i en uttalelse.

Spekulasjonene om mulig dopbruk dukket opp etter at et kamera fanget opp Damiano David mens han bøyde hodet ned mot bordet han og gruppa satt ved etter at sangen var framført første gang. På sosiale medier mente mange at det tilsynelatende så ut som om David sniffet «en stripe» kokain.

Gruppa har hardnakket benektet at noen av dem bruker dop, og David sier han bøyde seg ned for å sjekke etter at noen knuste et glass.

Måneskin sa allerede i går seg villige til å la seg teste for narkotikabruk, og arrangøren bekrefter nå at David skal testes.