Italiensk avis: 17 savnede etter snøskred

Det er er nå 17 savnede etter snøskredet på en isbre i Italia søndag kveld, skriver Corriere della sera . De har offentliggjort id på det første offeret, en 51 år gammel mann som er en alpin-guide. Blant de savnede er hans 45 år gamle kone.

Seks er meldt omkommet og åtte skal være skadet. To av dem alvorlig skadet.

Ulykken fant sted i fjellet Marmolada, det høyeste i de østlige Dolomittene nord i Italia.

Myndighetene ber alle holde seg unna området. Ikke bare for faren i området, men også for å ikke ødelegge for redningsarbeiderne.