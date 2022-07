Italias president avslår avskjedssøknaden til statsministeren

Italias president nekter å godta avskjedssøknaden til statsminister Mario Draghi, ifølge Reuters.

Sergio Mattarella, presidenten i Italia, vil at Draghi skal undersøke i parlamentet om han har støtte til å trekke seg.

– Mattarella forventet ikke at statsministeren ville trekke seg, og inviterer statsministeren til å komme med en uttalelse i parlamentet, står det i en uttalelse fra presidenten, ifølge AFP.

Presidenten ønsker at statsministeren skal komme med en henvendelse til parlamentet for å kunne få et tydeligere bilde på den politiske situasjonen i landet.