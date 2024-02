Israelske angrep på Rafah i Gaza – flere titalls skal være drept

Palestinsk Røde halvmåne melder natt til mandag om kraftige israelske luftangrep mot den tett befolkede byen Rafah sør i Gaza.

Flere titalls skal være drept. Reuters melder om 37 drepte og flere titalls skadede. Mens AFP melder om minst 50 drepte, og viser til de palestinske helsemyndighetene.

Israels militære bekrefter at de har gjennomført en rekke luftangrep, og at disse er ferdige for natten.

Det er rundt 1,5 millioner mennesker i Rafah, som liggerved grensen til Egypt. Over 1,2 millioner har flyktet til den lille byen for å komme vekk fra israelske angrep lenger nord i Gaza.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har varslet at han vil sette i gang en bakkeinvasjon av Rafah. Han sier Israel vil gjøre dette for å utslette Hamas.

Norge, EU og en rekke hjelpeorganisasjoner har advart om katastrofale følger. Også USAs president Joe Biden har bedt Netanyahu om å skjerme sivile.