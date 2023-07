israelsk politi aksjoner på Vestbredden

Den israelske hæren opplyser at det pågår en stor politiaksjon i Jenin på Vestbredden. Ifølge palestinske helsemyndigheter er en person drept og en annen alvorlig såret i aksjonen.

På Twitter skriver IDF at Israel ikke vil akseptere at det de kaller terrorister skjuler seg i byen som har en stor fast flyktningleir. De skriver at angrepet var rettet mot «terrorist-infrastruktur».

Reuters skriver at det ble avfyrt minst et missil som ødela et hus i Jenin. Avisa Haaretz skriver at et bolighus og et forsamlingslokale i byen ble ødelag i luftangrepet.