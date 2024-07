Israels militære hevder å ha angrepet Hizbollah-mål

Det israelske militæret hevder de har truffet Hizbollah-mål langt inne på Libanisisk territorium og sør i Libanon, melder nyhetsbyrået Reuters.

Det skjer dagen etter at et rakettangrep traff en fotballbane i Majdal Shams på de israelskokkuperte Golanhøydene. Dødstallet var natt til søndag kommet opp i tolv. Trolig kom raketten fra Libanon. Hizbollah har avvist at gruppa står bak angrepet.

Det israelske angrepet skal ha truffet våpenlager og infrastruktur tilknyttet det militæret kaller terrorister i områdene Chabriha, Borj El Chmali og Beqaa, Kfarkela, Rab El Thalathine, Khiam og Tayr Harfa, opplyser militæret.