Israels forsvarsminister: – En krig mot vår eksistens

Israels forsvarsminister Yoav Gallant og USAs forsvarsminister Lloyd Austin holdt fredag en pressekonferanse i Israel.

– Dette er en krig mot vår eksistens. En krig mot Israel som et velstående, demokratisk jødisk hjemland. Vi skal fortsette å kjempe, og vi skal vinne krigen, sa Gallant under pressekonferansen.

Austin fremholdt at USA støtter Israel fullt ut.

– Jeg kondolerer til det israelske folket. Til alle de som er drept eller skadd i massakren til Hamas. Vi skal koordinere og samarbeide tett med Israel for å sikre at de uskyldige israelerne som er tatt som gisler blir frigjort, sier han.

Austin sier at USA skal støtte Israel med alt de trenger. Han sier at dette ikke er tiden for nøytralitet.

– Terrorisme kan aldri rettferdiggjøres, sier han.

Gallant sa under pressekonferansen at offensiven mot Gaza blir langvarig og kraftig.

– Den vil føre til permanente endringer, sa han.

Gallant fremholdt Israels anmodning om at innbyggere i nordre Gaza må forflytte seg sørover, men kommenterte ikke usikkerheten rundt tidsfristen på 24 timer.