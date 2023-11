Israel: Militæroperasjon mot Hamas ved Shifa-sykehuset

Det israelske militæret opplyser natt til onsdag at det har satt i gang en målrettet aksjon mot Hamas i en del av Shifa-sykehuset på Gazastripen, melder nyhetsbyrået Reuters.

Det israelske forsvaret (IDF) opplyser at militæroperasjonen er basert på etterretningsinformasjon. De vil nedkjempe Hamas og redde gisler.

– Israel er i krig med Hamas, ikke med sivile i Gaza, skriver militæret.

Blant styrkene er medisinske team og folk som snakker arabisk og har fått spesialopplæring, ifølge militæret. Det skal ifølge Israel sørge for at ingen sivile «som brukes at Hamas som menneskelige skjold», blir skadd.

– Vi ber alle Hamas-terrorister til stede på sykehus om å overgi seg, lyder beskjeden fra militæret.

En talsperson for Hamas-kontrollerte palestinske helsemyndigheter i Gaza hevdet til avisen Al Jazeera at de har fått informasjon om at Israels militære styrker vil gå til aksjon mot al-Shifa sykehuset i Gaza.

(NTB/NRK)