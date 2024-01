Israel: Hamas skal ha planlagt angrep i Sverige

Den israelske etterretningstjenesten Mossad hevder den har avverget et Hamas-angrep mot Israels ambassade i Stockholm, Det skriver statsministerens kontor i Israel i en pressemelding.

Mossad og sikkerhetstjenesten Shin Bet har opplysninger om at Hamas har planlagt terrorangrep mot jødiske og israelske mål i både Israel og i andre land, deriblant Sverige, ifølge pressemeldingen.

I midten av desember ble flere personer pågrepet og siktet for angivelige terrorplaner i Danmark. Dansk påtalemyndighet mener de har en kobling til Hamas.

I et innlegg på X/Twitter skriver Israels statsminister Benjamin Netanyahu at «takket være felles organisatoriske styrker i Israel og utenlands, har et omfattende og detaljert bilde av Hamas' terrorvirksomhet blitt avslørt, inkludert detaljer om virksomhetsområder og mål for angrep».

(NTB)