Israel: Førebels ingen våpenkvile og humanitær hjelp i Gaza

Israel seier det førebels ikkje er semje om våpenkvile sør på Gazastripa, melder Reuters. Like etter at egyptiske tryggingskjelder opplyste til nyheitsbyrået at Israel, USA og Egypt var samde om ei slik våpenkvile, kom ei fråsegn frå den israelske statsministerens kontor.

– Det er førebels ingen våpenkvile og humanitær hjelp i Gaza for å få ut utanlandske statsborgarar, sa statsminister Benjamin Netanyahu.