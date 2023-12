Israel: 19 av Gaza-gislene er døde

19 av de 135 gislene som fortsatt holdes fanget på Gazastripen, er nå erklært døde, opplyser Israel.

En av de døde er en statsborger fra Tanzania.

Kunngjøringen kom tirsdag kveld etter at det israelske militæret (IDF) opplyste at de hadde funnet to døde gisler under en operasjon på Gazastripen.

Hamas og Islamsk hellig krig (Jihad) tok nærmere 250 israelske og utenlandske gisler under terrorangrepet 7. oktober. 108 er siden sluppet fri.

(NTB)