Israel støtter amerikansk nødhjelpshavn utenfor Gaza

USAs president Joe Biden skal torsdag fortelle kongressen at han har beordret det amerikanske militæret til å etablere en nødhjelpshavn utenfor Gaza. Det melder AFP og flere amerikanske medier.

Dette støtter Israel.

– Etableringen av anlegget vil skje med full koordinering mellom Israel og USA, sier en israelske kilde til nyhetsbyrået Reuters.

Havnen skal etableres slik at Gaza kan motta nødhjelp. FN har gjentatte ganger advart om at befolkningen i Gaza er i ferd med å sulte i hjel. Mangel på medisiner og annet nødhjelpsutstyr i Gaza er også akutt.

– I kveld vil presidenten kunngjøre i sin State of the Union-tale at han har instruert det amerikanske militæret til å påta seg et nødoppdrag for å etablere en havn i Gaza, skal en høytstående amerikansk tjenestemann i Biden-administrasjonen fortalt til et pressekorps i Washington.

Opplysningen kommer dager etter at både EU og FN har sagt de jobber for å sikre en nødhjelpskorridor inn til Gaza.

Havnen skal gjøre det mulig å levere nødhjelp som mat, vann og medisiner, skriver Politico.