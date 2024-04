Israel stenger alle skolene

Israel overvåker et planlagt angrep fra Iran og Teherans allierte i regionen, sier Israels forsvarsminister Yoav Gallant lørdag. Ministeren gir ingen detaljer om trusselen.

Ifølge det israelske forsvaret er alle styrkene i full alarmberedskap. All utdanning og aktiviteter for ungdom er også avlyst de neste dagene. Alle skolene er stengt på grunn av sikkerhetshenssyn, melder AFP.

Talsperson for IDF, Daniel Hagari, sier i en TV-sendt tale at flere titalls kampfly er i luften som en del av beredskapen.

USAs president Joe Biden har nettopp avbrutt en helgetur til Delaware og returnert til Washington for konsultasjoner om spenningen i Midtøsten.

Det er ventet at et iransk angrep mot Israel er nær forestående. Iran har lovet å gjengjelde mot Israel. Lovnaden kom etter et angrep mot Irans konsulat i Syria, noe Israel antas å stå bak.