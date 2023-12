Israel sier to døde gisler har blitt funnet i Gaza

Det israelske militæret opplyser at de under en operasjon på Gazastripen fant likene av to gisler tatt av Hamas 7. oktober.

Etter å ha identifisert de døde, har myndighetene informert familiene deres, sier det israelske militæret (IDF) i en uttalelse tirsdag.

De to gislene ble tatt av Hamas under terrorangrepet mot Israel 7. oktober, ifølge IDF. De har nå blitt returnert til Israel, heter det i uttalelsen.

Hamas og Islamsk hellig krig (Jihad) tok nærmere 250 israelske og utenlandske gisler under angrepet 7. oktober. 108 er siden sluppet fri.

(NTB)