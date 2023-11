Israel sier de har kontroll på parlamentet i Gaza by

Det melder AFP. Israelske styrker skal også ha tatt kontroll over andre myndighetsinistitusjoner, et ingeniørfakultet og politiets hovedkvarter i byen.

Det israelske forsvaret IDF gikk inn med luft- og bakkestyrker på Gazastripen for flere uker siden, etter at Hamas begikk et terrorangrep i Israel 7. oktober. Rundt 1200 ble drept i terrorangrepet. Over 11.000 er drept på Gazastripen siden krigens begynnelse.